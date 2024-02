Antony Blinken se rendra au Proche-Orient la semaine prochaine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra en Arabie saoudite, en Égypte, au Qatar, en Israël et en Cisjordanie du 4 au 8 février, son cinquième voyage dans la région depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, a annoncé vendredi le département d’État.

Le voyage de Blinken vise à poursuivre les efforts de Washington pour parvenir à un échange d’otages et de prisonniers entre le Hamas et Israël. L’accord inclurait une pause humanitaire qui permettra une livraison soutenue et accrue d’aide humanitaire aux civils de Gaza, a déclaré le département d’État.

Amos Ben Gershom / GPO

L’administration Biden continue de refuser d’appeler à un cessez-le-feu, considérant que ce serait une victoire pour le Hamas. Le département d’État a déclaré que M. Blinken « poursuivra ses efforts pour empêcher la propagation du conflit, tout en réaffirmant que les États-Unis prendront les mesures appropriées pour défendre leur personnel et le droit à la liberté de navigation en mer Rouge". Le porte-parole du département d’État, Matt Miller, a ajouté : « Le Secrétaire d’État poursuivra également les discussions avec ses partenaires sur la façon d’établir une région plus intégrée et pacifique, qui inclut une sécurité durable pour les Israéliens et les Palestiniens. »