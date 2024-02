Les États-Unis et le Royaume-Uni frappent 36 cibles houthies au Yémen

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené samedi soir des frappes aériennes contre 36 cibles houthies au Yémen en réaction aux attaques des rebelles soutenus par l'Iran contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. "36 cibles houthies dans 13 lieux au Yémen en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge", ont indiqué dans un communiqué conjoint les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ayant apporté leur soutien à l'opération.

Ces frappes visaient à perturber les capacités des Houthis menaçant le commerce maritime international et la sécurité des marins. Les cibles incluaient des arsenaux, des lanceurs de missiles, des défenses antiaériennes, et des radars, situés dans des régions yéménites contrôlées par les Houthis. Les opérations ont également impliqué la destruction de drones et de missiles antinavires des Houthis, afin de protéger la liberté de navigation en mer Rouge. Ces actions interviennent dans un contexte de tensions régionales accrues, notamment en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza.

Plus tôt dans la soirée, les États-Unis avaient annoncé avoir détruit la veille huit drones au large du Yémen et quatre au sol, afin de "protéger la liberté de navigation" des attaques des rebelles Houthis contre le trafic maritime qui se sont multipliées ces dernières semaines. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a également annoncé avoir procédé samedi à des frappes au Yémen visant six missiles antinavires des Houthis "prêts à être lancés contre des navires en mer Rouge".