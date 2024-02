Les Etats-Unis devraient allouer 17,6 milliards de dollars à Israël

Aux USA, les Républicains de la Chambre des représentants ont annoncé ce samedi un nouveau plan de financement pour Israël, d'un montant de 17,6 milliards de dollars.

Le plan présenté par Mike Johnson sera voté la semaine prochaine.

Dans ces 17,6 milliards, 4 milliards de dollars seraient dévolus aux systèmes de défense antimissile et 1,2 milliard de dollars pour contrer les menaces de roquettes à courte portée et de mortiers. Des fonds sont également prévus pour l’achat de systèmes d’armes avancés et pour améliorer la production d’artillerie et d’autres munitions.

S’il est approuvé, ce plan se substituerait aux 14,3 milliards de dollars votés par la Chambre et refusés par le Sénat, inclu dans une proposition initiale d'aide de 105 milliards de dollars qui comprenait aussi :

• 61 milliards de dollars pour l'Ukraine

• 6 milliards pour renforcer la frontière américaine

• Et 2 milliards de dollars pour Taïwan.

Les Républicains ont également insisté pour que ce budget soit financé par des coupes budgétaires ailleurs. Johnson a déclaré dans sa lettre à ses collègues que la suppression des compensations devrait permettre un passage rapide de l’aide israélienne: "Au cours du débat à la Chambre et dans de nombreuses déclarations ultérieures, les démocrates ont clairement indiqué que leur principale objection au projet de loi initial de la Chambre concernait ses compensations", a déclaré Johnson. "Le Sénat n’aura plus d’excuses, même malavisées, pour s’opposer à l’adoption rapide de ce soutien essentiel à notre allié." Pour garantir que ce soutien ne compromette pas la préparation des États-Unis, il comprend 4,4 milliards de dollars pour reconstituer les stocks d’armes américains fournis à Israël. 3,3 milliards de dollars sont également prévus pour les opérations militaires américaines en cours dans la région.