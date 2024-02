Pour l'Iran, les frappes américaines dans la région sont une "erreur stratégique"

L'Iran a qualifié les frappes aériennes américaines contre l'Irak et la Syrie d'"erreur stratégique" après que 85 cibles ont été touchées dans la nuit de vendredi à samedi dans la région. Les États-Unis ont lancé des frappes de représailles en réponse à l'attaque de drone de la semaine dernière contre une base militaire en Jordanie qui a tué trois soldats américains. La Maison Blanche a imputé l’attaque à une milice soutenue par l’Iran.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également lancé samedi une nouvelle série de frappes conjointes contre les Houthis au Yémen. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes contre l'Irak et la Syrie "n'auront d'autre résultat que d'intensifier les tensions et l'instabilité dans la région". Plus tôt, l'Irak avait déclaré que les frappes de représailles américaines auraient des "conséquences désastreuses". Au moins 16 personnes, dont des civils, ont été tuées à la suite de ces frappes, ont indiqué des responsables irakiens.