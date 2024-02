"Israël faisait partie des plans visant à tuer Qassem Soleimani, mais s'est désisté au dernier moment" (Donald Trump)

L'ancien président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'Israël faisait partie des plans visant à assassiner le général iranien Qassem Soleimani, le chef de la force d'élite iranienne Quds, qui a été éliminé lors d'une attaque de drone américain en Irak au début de l'année 2020.

S'adressant à Fox News, le candidat républicain à la présidence a déclaré : "Lorsque nous avons éliminé Soleimani, vous savez qu'Israël était censé le faire avec nous. Deux jours avant l'opération, ils ont dit : "Nous ne pouvons pas le faire, alors, j'ai répondu : "Quoi ?" "Nous ne pouvons pas le faire". Trump a poursuivi : "Puis j'ai eu un certain général, qui est génial, et je lui ai dit : 'Alors, général, est-ce qu'on le fait nous-mêmes?' Il m'a répondu : 'On peut, monsieur, le faire nous-mêmes'. Il m'a répondu 'Nous pouvons, monsieur, c'est à vous de décider'. J'ai dit que 'Nous le ferons'. "Mais Israël en faisait partie. Vous savez, Bibi en faisait partie. Et nous avions tout prévu. Parce que ce que Soleimani a fait était terrible. Il a tué tant de nos soldats. Il a tué tant de gens", a-t-il confié.

(Hezbollah Military Media, via AP)

M. Trump a affirmé que les attaques des milices iraniennes contre les forces américaines, qui ont tué trois soldats, "ne se seraient jamais produites avec moi".

Après que M. Trump a déclaré qu'Israël était impliqué dans des plans visant à tuer l'Iranien Qassem Soleimani, un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré à Channel 12 que "l'opération était en préparation depuis de nombreux mois". "Au dernier moment, Netanyahou s'est dégonflé, par crainte des représailles iraniennes. Il y avait une opportunité d'éliminer Soleimani, et Trump a décidé que si Netanyahou avait peur de le faire, il le ferait, et c'est ce qui s'est passé", a-t-il affirmé.

"Israël a fourni des informations cruciales et les États-Unis ont exécuté l'assassinat eux-mêmes", a-t-il conclu.