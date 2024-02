Un couple juif du Queens réclame 40 millions de dollars à JetBlue pour avoir été expulsé d'un vol en 2021

Une famille de Brooklyn affirme que JetBlue l'a expulsée d'un vol parce qu'elle était juive orthodoxe et leur réclame 40 millions de dollars.

Michael Nektalov, 42 ans, sa femme Miryem Yushanayev et leurs cinq enfants rentraient de vacances dans un vol qui reliait la Californie à New York le 4 février 2021 lorsqu'ils ont été expulsés de l'avion avec une autre famille juive. Le couple était habillé selon "la coutume de notre communauté religieuse", y compris une perruque pour Miryem et une longue barbe et une kippa pour Michael, selon les documents du tribunal fédéral de Brooklyn.

Matthew Hinton (AFP/Archives)

La famille parlait aussi parfois en hébreu. Le couple "mal à l'aise" a déclaré qu'ils savaient "que des ennuis surviendraient d'une manière ou d'une autre", après que les employés de JetBlue leur aient lancé "des regards méprisants", ont-ils déclaré selon les documents du tribunal. Juste avant le décollage, l'avion est retourné vers la porte, a déclaré la famille dans les documents du tribunal. Lorsque la femme de Nektalov a demandé à l'un des steward ce qui se passait, "on lui a simplement dit, 'Oh, votre masque est tombé de votre nez'", ont-ils déclaré dans le dépôt légal, ajoutant : "il a alors noté son siège".

La maman a ensuite été expulsée de l'avion "après avoir été faussement accusée de ne pas porter de masque anti-covid", a allégué la famille, tandis qu'une autre famille juive a également été priée de partir. " "À ce moment-là, j'ai eu l'impression que nous étions en Allemagne nazie et que nous étions isolés, vilipendés et parqués pour être éliminés", a déclaré Nektalov dans le dépôt de plainte du 26 janvier. Un porte-parole de JetBlue a déclaré que l'entreprise n'avait pas encore examiné la poursuite.

"Nous travaillerons pour comprendre pleinement les faits de cet événement", a déclaré le porte-parole Derek Dombrowski.