Turquie: attaque terroriste à Istanbul, six blessés, les deux assaillants tués

Six personnes ont été blessées ce mardi 6 février lors de l’attaque du Palais de justice de la plus grande ville du pays, attribuée par le gouvernement au groupe marxiste-léniniste DHKP-C.

Deux assaillants ont été tués par la police turque, alors qu'ils tentaient de s’en prendre aux policiers qui gardent le palais de justice de la plus grande ville du pays. Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, l’a annoncé dans un message publié sur le réseau social X dans la matinée.

"Une attaque terroriste a eu lieu aujourd’hui contre le point de contrôle de la porte C du palais de justice de Caglayan", a-t-il indiqué, précisant que les deux assaillants, un homme et une femme qualifiés de "traîtres", appartenaient au groupe DHKP-C, marxiste-léniniste. Il n’a en revanche pas précisé quelles étaient les armes utilisées. Six personnes, trois policiers et trois civils, ont été blessées lors de cette attaque. Elles ont été hospitalisées.