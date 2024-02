Otages : "la réponse du Hamas laisse une voie ouverte à un accord" (Antony Blinken)

Lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mercredi soir qu'il se trouvait en Israël "avant tout pour consulter nos partenaires afin de ramener tous les otages restants à la maison".

En ce qui concerne la contre-proposition du Hamas et la réponse d'Israël, M. Blinken a déclaré : "Bien que la réponse du Hamas contienne des clauses qui ne sont pas des conditions préalables, nous pensons qu'elle crée un espace permettant de parvenir à un accord. Et nous y travaillerons sans relâche jusqu'à ce que nous y parvenions".

Par ailleurs, le diplomate américain a affirmé qu'il s'est entretenu avec les chefs de guerre israéliens sur la nécessité de "maximiser la protection humanitaire" et de soulager les souffrances des habitants de Gaza. "La plupart d'entre eux ont perdu un être cher et, jour après jour, d'autres personnes sont tuées", a-t-il poursuivi.

M. Blinken a affirmé que les États-Unis ont fait et continuent de faire pression sur Israël de manière concrète en ce qui concerne la protection des civils et l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin. Israël a pris des mesures importantes, notamment en commençant à acheminer l'aide, puis en la doublant lors du premier cessez-le-feu, en ouvrant des couloirs pour les civils et en ouvrant le poste-frontière de Kerem Shalom. Il a également affirmé qu'une équipe de l'ONU a entamé sa mission dans le nord de la bande de Gaza afin d'évaluer les conditions sur place. "Le nombre de victimes quotidiennes reste trop élevé", a souligné M. Blinken en expliquant qu'il a mis l'accent sur les mesures clés qu'Israël devrait prendre pour s'assurer que davantage d'aide parvienne à un plus grand nombre de personnes.

M. Blinken a demandé à Israël d'ouvrir le point de passage d'Erez, détruit, au nord de Gaza, d'accélérer l'acheminement de l'aide depuis la Jordanie, et d'améliorer la coordination avec les organismes d'aide. "Israël doit veiller à ce que l'acheminement de l'aide vitale à Gaza ne soit pas bloqué pour quelque raison que ce soit, par qui que ce soit", a-t-il conclu, faisant allusion aux protestations de civils israéliens à Kerem Shalom.