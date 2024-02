Xi et Poutine accusent les États-Unis d’"ingérence" dans leurs pays

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont accusé les États-Unis d’"ingérence" dans les affaires de leur pays lors d’un appel téléphonique jeudi, a déclaré le Kremlin.

Moscou et Pékin intensifient leurs liens dans le commerce et la défense ces dernières années. Xi et Poutine ont dénoncé "la politique américaine d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États" au cours d’un appel d’une heure, a déclaré le Kremlin. Moscou a considéré Pékin comme une bouée de sauvetage économique cruciale depuis que l’Occident a frappé la Russie avec des sanctions sans précédent sur son assaut militaire contre l’Ukraine. La Chine a quant à elle bénéficié des importations d’énergie russe bon marché et de l’accès à de vastes ressources naturelles, y compris des expéditions régulières de gaz via le pipeline Power of Siberia. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont bondi au cours des deux dernières années, atteignant 240,1 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation annuelle de 26 %, selon les données des douanes chinoises.