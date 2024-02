"L'Occident devrait comprendre qu'il est impossible de vaincre la Russie en Ukraine" (Vladimir Poutine)

Lors d'une interview de deux heures avec Tucker Carlson, l'ancien animateur de Fox News et à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Poutine a déclaré qu'un accord "pouvait être conclu" au sujet du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, qui est emprisonné.

"Certains termes sont discutés par les services spéciaux", a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que le journaliste est un "espion", ce que le Wall Street Journal et le gouvernement américain nient avec véhémence. Il s'agissait de la première interview en tête-à-tête de Poutine par un média occidental depuis 2019.

M. Poutine a défendu sa décision d'envahir l'Ukraine en février 2022, en affirmant que l'Occident se rendait compte que la Russie ne serait pas vaincue, malgré l'aide apportée à l'Ukraine par les États-Unis, l'Europe et l'OTAN.

"Jusqu'à présent, il y a eu du bruit et des cris pour infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, ils semblent se rendre compte qu'il est difficile d'y parvenir, si tant est que cela soit possible. À mon avis, c'est impossible par définition", a-t-il déclaré. Il a également adressé un message au Congrès américain, où les républicains dominés par Trump sont de plus en plus réticents à continuer à soutenir l'Ukraine avec des armes et d'autres aides militaires.

"Je vais vous dire ce que nous disons à ce sujet et ce que nous transmettons aux dirigeants américains. Si vous voulez vraiment arrêter les combats, vous devez cesser de fournir des armes", a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a demandé si Moscou envisageait d'envahir d'autres pays de la région - la Pologne et la Lettonie, membres de l'OTAN - ou, plus généralement, le continent européen, M. Poutine a répondu qu'il n'en était "pas question". "Nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi le ferions-nous ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il ne s'agit que de menaces", a poursuivi M. Poutine. Une guerre avec la Pologne, a-t-il ajouté, ne se produirait "que dans un seul cas : si la Pologne attaque la Russie".