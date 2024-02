Le renseignement ukrainien a publié lundi matin des informations selon lesquelles des soldats russes suivent des formations sur l'utilisation de drones par des instructeurs des Gardiens de la révolution islamique iraniens et du Hezbollah, lors de sessions organisées sur le sol syrien. La formation comprend le maniement de drones de type Shahed et d'avions télécommandés de type "Raad". Le commandant de la formation est un membre du Hezbollah nommé Kamal Abu Sadik, spécialisé dans la fabrication et l'opération de drones.

AP Photo/Ebrahim Noroozi, File

Selon l'Ukraine, des citoyens syriens participent au cours en plus des soldats russes qui sont formés pour combattre contre l'Ukraine. De plus, les formations se déroulent à la base aérienne militaire d'Al-Shayrat dans le nord de la Syrie. Il y a deux jours, le "Daily Mail" britannique a rapporté que l'Iran recrutait des musulmans britanniques pour espionner des Juifs et des Israéliens au Royaume-Uni, dans le but d'initier des attaques terroristes contre eux en Grande-Bretagne. L'article a été publié en première page du journal populaire comme une exclusivité, selon laquelle les Gardiens de la révolution en Iran tentent de recruter des musulmans britanniques visitant des lieux saints islamiques en Iran et en Irak pour qu'ils espionnent au Royaume-Uni.

Le Hezbollah a publié en fin de semaine une documentation inquiétante montrant un missile antichar iranien "Almaz" touchant un char israélien Merkava Mark 4 garé dans un parking pour véhicules blindés de combat à l'extérieur d'un poste israélien, près de la frontière libanaise. Le missile en question est relativement nouveau et est une copie exacte du missile israélien "Spike" de la société Rafael, qui est probablement tombé entre les mains des Iraniens via le Hezbollah, probablement pendant la Seconde Guerre du Liban.