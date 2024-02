La Russie, premier investisseur étranger en Iran

L'ambassadeur de Russie en Iran, Alexei Dedov, a annoncé mardi, dans une interview au journal affilié au Kremlin RIA Novosti, que "la Russie est le premier investisseur étranger en Iran, ce qui illustre le niveau des relations entre les deux pays." Selon lui, "les entreprises énergétiques russes se sont bien intégrées dans les activités en Iran".

L'ambassadeur a par ailleurs rejeté l'affirmation selon laquelle que l'Iran aiderait militairement la Russie dans sa guerre en Ukraine et ajouté : "Les sanctions imposées à l'Iran (en raison de ses liens militaires avec la Russie) sont principalement politiques et n'affectent pas l'économie iranienne." L'ambassadeur a annoncé que les deux pays signeront bientôt un accord de coopération étendue, accord qui entre dans sa phase finale et qui "comprendra un engagement à une coopération stratégique dans une large gamme de domaines et définira le futur de la coopération entre la Russie et l'Iran pour les années à venir, voire les décennies à venir".

Le renseignement ukrainien a, lui, annoncé lundi que selon ses informations des soldats russes suivraient des formations sur le maniement de drones dirigées par des instructeurs des Gardiens de la révolution d'Iran et du Hezbollah, lors de formations se déroulant sur le sol syrien. La formation comprendrait le maniement de drones de type Shahed et d'avions sans pilote télécommandés de type "Raad". Le commandant de la formation serait un membre du Hezbollah nommé Kamal Abu Sadiq, spécialisé dans la fabrication et la conduite de drones. Selon l'Ukraine, des civils syriens participent également à cette formation pour combattre aux côtés de l'armée russe contre l'Ukraine et qui se déroulerait sur la la base aérienne militaire Al-Shayrat dans le nord de la Syrie.