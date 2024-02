"La mort de civils me fait ressentir tristesse et colère, quelles que soient leur nationalité ou religion", affirme Mohammed Dahlan

Il est souvent présenté comme le joker du Gaza d'après-guerre. Leader du Mouvement de la réforme démocratique au sein du Fatah, Mohammed Dahlan, exilé aux Emirats arabes unis depuis plus de dix ans d'où il assure une aide financière et logistique à la population gazaouie, est une alternative sérieuse à l’Autorité palestinienne dans le Gaza de demain. Si Dahlan affirme officellement ne pas l'envisager ["Certainement pas, lance-t-il], il dit aussi "ne pas renoncer à prêter assistance à son peuple" et se dit "plus motivé que jamais pour retourner dans sa patrie, la Palestine", en particulier "chez lui à Khan Younès, dans la bande de Gaza".

Dans cette longue interview (à lire ici en intégralité), Mohammed Dahlan revient sur les évènements du 7 octobre, "une surprise incroyable pour moi et pour le monde entier, mais aussi une surprise humiliante pour les dirigeants d’Israël, les commandants de son armée, les chefs de ses services de renseignement et de sécurité".

Mais il rappelle que "la question palestinienne ne date pas du 7 octobre et ne sera pas résolue à la fin de cette guerre comme le rêverait Netanyahou". "Contrairement à la pensée dominante en Occident, le Hamas ne se réduit pas à une bande de terroristes", veut-il rappeler. "C’est un mouvement politico-militaire, et cela, même si certaines de ses actions résultent seulement de choix militaires": "J’ai un précieux conseil à donner aux Occidentaux : ne recommencez pas les erreurs que vous avez commises en Algérie, au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et dans d’autres pays ; cessez d’assimiler la résistance des peuples à un comportement terroriste", affirme-t-il dans cette longue interview.

Il y dénonce la mort de civils israéliens le 7 octobre, qui lui a fait ressentir "de la tristesse et de la colère", "quelles que soient leur nationalité, leur couleur ou leur religion", et se dit 'totalement opposé à la prise d’otages civils, qu'il qualifie de "grave erreur qui nuit à notre cause et à ses fondements moraux".

En revanche, Mohammed Dahlan ne condamne pas les enlèvements de militaires sous l’uniforme "parce que c’est le seul moyen qu’ont le Hamas et d’autres forces pour libérer les Palestiniens emprisonnés dans des conditions contraires à la justice la plus élémentaire". Enfin, il affirme que, "si la prise d’otages civils israéliens représente une grave erreur voire un crime", ce n’est pas pire que "les souffrances infligées à des milliers de civils palestiniens par l’occupation israélienne sous différents prétextes".

Interrogé sur la question des manuels scolaires palestiniens qui inculquent la haine du Juif dès le plus jeune âge, Dahlan admet que "dans l’optique d’une paix juste et durable, personne n’aura besoin d’écrits incendiaires, ni eux ni nous": "Je veux vraiment que vous sachiez que nous ne détestons pas les Juifs, ni les Israéliens, mais que nous détestons seulement l’occupation et l’injustice qui en résulte. Après tout, nous sommes sémites nous aussi."