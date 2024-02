La Russie cherche à développer une arme nucléaire spatiale, s’inquiètent les renseignements américains

Les États-Unis s’inquiètent des capacités nucléaires de la Russie. Ce mercredi, une déclaration de Michael R. Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a levé un vent de panique. Le parlementaire républicain a mis en garde contre "une menace pour la sécurité nationale" liée à une "capacité militaire étrangère déstabilisante" tellement sérieuse que Joe Biden devrait, selon lui, déclassifier "toutes les informations" à son sujet.

Des sources sécuritaires citées par le New York Times affirment que cette puissance étrangère est la Russie, et qu'elle serait capable de détruire des satellites militaires américains. Les chaînes NBC et CNN évoquent aussi des capacités militaires "extrêmement préoccupantes".

AP Photo/J. Scott Applewhite

Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, qui s’est joint à la demande de déclassification, affirme néanmoins qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter: "J'ai vu la déclaration du président Turner sur la question et je tiens à assurer au peuple américain qu'il n'est pas nécessaire de s'alarmer publiquement. Nous allons travailler ensemble pour résoudre ce problème, comme nous le faisons pour toutes les questions sensibles classifiées".

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan s’est montré pour sa part agacé que Turner ait décidé d’évoquer publiquement le sujet.

Selon le New York Times, Washington n’aurait pour l’instant pas la capacité de se défendre face à une telle attaque, mais le projet russe serait encore loin d’être fonctionnel.