Le Premier ministre britannique salue le largage d'aide humanitaire par la Jordanie à Gaza

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est félicité des efforts déployés par la Jordanie pour larguer de l'aide humanitaire à Gaza, a indiqué son bureau dans un communiqué publié jeudi à l'issue d'une rencontre avec le roi Abdallah de Jordanie à Downing Street.

Une vidéo publiée par la chaîne publique jordanienne montre le monarque à bord d'un avion et participant au largage de fournitures à des hôpitaux de campagne du territoire gazaoui.

Hannibal Hanschke/Pool via AP, File

"Le Premier ministre a salué les efforts novateurs déployés par la Jordanie pour acheminer une aide vitale à Gaza par voie terrestre et aérienne, et il a présenté les efforts déployés par le Royaume-Uni pour débloquer l'accès à l'aide et atténuer la crise humanitaire", a déclaré un porte-parole de Downing Street.

M. Sunak avait auparavant demandé à Israël d'ouvrir complètement le point de passage de Kerem Shalom pour permettre l'acheminement de l'aide internationale lors d'un appel avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a ajouté son bureau jeudi. Le roi de Jordanie rencontrera le président français Emmanuel Macron vendredi.