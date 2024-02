La CIJ doit entendre les témoignages de 52 États qui s'opposent au contrôle des territoires par Israël

Un nombre record de 52 États présenteront des arguments sur les conséquences juridiques du contrôle militaire d'Israël sur la Cisjordanie à la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute instance juridique de l'ONU, a rapporté l'agence Reuters.

Cette demande s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les Palestiniens pour amener les institutions de droit international, telles que la CIJ, à examiner la "conduite" d'Israël. "Politiquement, cela contribuera à la réalisation d'une solution à deux États. Nous utilisons la plateforme de la plus grande instance judiciaire pour faire avancer notre cause", a déclaré Omar Awadallah, haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, lors d'une réunion d'information organisée avant les audiences. Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est lors de la guerre des Six Jours de 1967. Il s'est retiré de Gaza en 2005, mais contrôle toujours ses frontières avec l'Égypte voisine. C'est la deuxième fois que l'Assemblée générale des Nations unies demande à la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale, un avis consultatif concernant les territoires palestiniens. En juillet 2004, la Cour a estimé que le mur de séparation israélien en Cisjordanie violait le droit international et devait être démantelé. La procédure d'avis consultatif est distincte de l'affaire de génocide que l'Afrique du Sud a portée devant la Cour mondiale contre Israël pour ses violations présumées à Gaza de la convention de 1948 sur le génocide. Fin janvier, la CIJ a ordonné à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les actes de génocide à Gaza.

AP Photo/Peter Dejong, File

Le résultat de l'avis consultatif ne serait pas juridiquement contraignant mais aurait "un grand poids juridique et une grande autorité morale", selon la CIJ.

La Cour donnera son avis sur les questions posées par les Etats sur les conséquences juridiques de l'"occupation, de la colonisation et de l'annexion par Israël", y compris les mesures visant à modifier la "composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem", et de l'"adoption par Israël d'une législation et de mesures discriminatoires en la matière". L'assemblée générale a également demandé au panel de 15 juges de la CIJ de donner son avis sur la manière dont ces politiques et pratiques "affectent le statut juridique de l'occupation" et sur les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les pays et les Nations unies.