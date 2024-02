Joe Biden ne s'"attend pas" à ce qu'Israël lance une opération à Rafah tant que les négociations sur les otages se poursuivent

Le président américain Joe Biden a semblé, ce vendredi soir, mettre en garde Israël contre le lancement d'une opération à Rafah, alors que les négociations pour un accord sur la libération des otages sont toujours en cours.

À la question de savoir si Israël a présenté aux États-Unis un plan de protection des civils lors de l'opération prévue par Tsahal à Rafah, Joe Biden a répondu : "J'ai fait valoir, et j'y tiens beaucoup, qu'il doit y avoir un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages, et c'est en cours".

Avshalom Sassoni/ Flash90

"J'ai toujours l'espoir que cela puisse se faire. En attendant, je ne m'attends pas à ce que les Israéliens procèdent à une invasion terrestre massive, et j'espère qu'ils ne le feront pas", a déclaré M. Biden. "Je m'attends à ce que cela ne se produise pas. Il faut un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les otages. Nous sommes dans une situation où il y a des otages américains... Il n'y a pas que des Israéliens", a-t-il affirmé. "J'espère que nous parviendrons à un accord sur les otages et que nous ramènerons les Américains chez eux. L'accord est en cours de négociation et nous verrons où il nous mènera", a-t-il ajouté.