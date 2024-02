Un tribunal de l’ONU rejette la demande sud-africaine de "mesures urgentes" contre l’opération de Tsahal à Rafah

La plus haute cour de l’ONU a rejeté une demande sud-africaine d’imposer des mesures urgentes pour protéger Rafah dans la bande de Gaza, mais a également souligné qu’Israël doit respecter les mesures antérieures imposées à la fin du mois dernier.

La Cour internationale de justice déclare dans un communiqué que la « situation périlleuse » à Rafah « exige la mise en œuvre immédiate et effective des mesures provisoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah, et ne demande pas l’indication de mesures provisoires supplémentaires. » La Cour mondiale a ajouté qu’Israël « reste tenu de respecter pleinement ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide et de ladite ordonnance, notamment en assurant la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza ».

L’Afrique du Sud a annoncé mardi qu’elle avait déposé une « demande urgente » avec la Cour internationale de justice pour examiner si les opérations militaires israéliennes visant la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, violent les ordonnances provisoires rendues par la cour le mois dernier dans une affaire alléguant un "génocide". Jeudi, Israël a exhorté la Cour mondiale à rejeter ce qu’il a appelé la demande « très particulière et inappropriée » de l’Afrique du Sud. Israël soutient qu’il fait tout ce qu’il peut pour épargner les civils et ne cible que les terroristes du Hamas. Il dit que la tactique du Hamas consistant à s’incruster dans les zones civiles rend difficile d’éviter les pertes civiles. Le tribunal a ordonné le mois dernier à Israël de faire tout ce qu’il peut pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de "génocide" à Gaza, sans ordonner la fin de l’offensive militaire.