Le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Fatah et l'Organisation de libération de la Palestine ont tous été invités le 29 février à Moscou. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a annoncé cette initiative vendredi, soulignant "le désir de Moscou de s'engager aux côtés de tous les principaux acteurs de la région dans un contexte de tensions accrues".

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Une douzaine de groupes palestiniens ont été invités dans le cadre de ces pourparlers "inter-palestiniens" qui devraient débuter le 29 février et durer jusqu'au 2 mars. M. Bogdanov, envoyé spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient, a souligné le caractère inclusif de l'invitation : "Nous avons invité tous les représentants palestiniens, toutes les forces politiques qui occupent des positions dans différents pays, notamment en Syrie, ou au Liban."

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien, ainsi que des représentants du Fatah et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) devraient être représentés à Moscou. La position proactive de la Russie dans le conflit au Proche-Orient reflète ses critiques croissantes à l'égard d'Israël et de ses alliés occidentaux, et souligne les efforts de Moscou pour affirmer son influence dans la région.