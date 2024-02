"Le président Lula est désormais indésirable en Israël sauf s'il s'excuse et retire ses paroles"(Katz)

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz a convoqué, lundi, l'ambassadeur du Brésil en Israël, Federico Meyer, après les propos antisémites du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Le ministre des Affaires étrangères Katz a présenté à l'ambassadeur du Brésil le Livre des noms qui comprend les noms des victimes juives de l'Holocauste, parmi lesquelles des membres de la famille du ministre Katz, son grand-père et sa grand-mère.

Michael Dimenstein

"Je vous ai amené dans un endroit qui témoigne plus que toute autre chose de ce que les nazis et Hitler ont fait aux Juifs, y compris aux membres de ma famille. La comparaison entre la juste guerre d'Israël contre le Hamas et les atrocités d'Hitler et du Hamas est une honte et une grave attaque antisémite. Nous ne pardonnerons pas et nous n'oublierons pas - en mon nom et au nom des citoyens d'Israël. Informez le président Lula qu'il est désormais indésirable en Israël sauf s''il s'excuse et retire ses propos", lui a dit Israel Katz.