La femme de Navalny se mobilise pour poursuivre le combat de son défunt mari

Yulia Navalnaya s'est adressée lundi aux partisans de son défunt mari Alexeï Navalny, mort en prison affirmant qu'elle poursuivrait sa lutte politique contre le régime du président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'opposition russe a été annoncé mort vendredi et aurait été tué par les autorités pénitentiaires.

Sur la chaîne YouTube de Navalny, Navalnaya a déclaré : "Je ne suis pas censée parler ici, quelqu'un d'autre devrait s'adresser à vous aujourd'hui. Mais cette personne a été tuée par Vladimir Poutine." "Poutine a pris la partie la plus précieuse de ma vie, la personne qui m'était la plus chère. Mais il vous a également pris Navalny, tuant non seulement un homme, mais notre espoir, notre liberté et notre avenir."

Elle a déclaré que la mort de Navalny met en évidence la volonté du Kremlin de négliger la preuve que "la Russie peut être différente, que nous sommes forts et courageux, et que nous nous battons pour vivre différemment".

"Elections, manifestations, assignations à résidence, détentions, prisons, empoisonnements. Toutes ces années, j'étais heureuse d'être là pour Alexei, mais aujourd'hui je veux être là pour toi", a-t-elle affirmé.

Elle a accusé les autorités des tortures subies par Navalny au cours des trois dernières années en prison. Navalnaya a également promis que l'équipe de ses alliés enquêterait sur sa mort et dénoncerait les responsables.

"La plus grande chose que nous puissions faire pour Alexei et pour nous-mêmes est de continuer à nous battre. Nous devons rassembler nos forces et frapper le régime fou de bandits et d'assassins de Poutine."

"Je continuerai à me battre pour notre pays et je vous exhorte à rester à mes côtés. Partagez ma dévastation, mais partagez aussi ma rage envers ceux qui ont osé tuer notre avenir", a-t-elle conclu.

