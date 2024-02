Des médecins ukrainiens se forment en Israël en pleine guerre

Alors que le conflit en Ukraine entre dans sa troisième année et qu'Israël est confronté à ses propres défis sécuritaires avec la guerre en cours, l'organisation "One Heart" apparaît comme un phare de solidarité et de collaboration, facilitant la formation de médecins ukrainiens dans l'Etat hébreu pour créer le premier centre national de réadaptation pour les victimes en Ukraine.

Une délégation composée de chirurgiens, de physiothérapeutes, d'ophtalmologues et de professionnels de la santé mentale du centre de réadaptation de Lviv est arrivée ce lundi en Israël pour un programme de formation de deux semaines.

Malgré les invitations d’institutions prestigieuses comme l'Université de New York, ces professionnels de la santé ont choisi Israël pour son expertise et son engagement à partager ses connaissances, même au milieu d’un conflit en cours.

Depuis le début de l'offensive russe, "One Heart" a fourni une aide cruciale et a établi une organisation parallèle en Ukraine, recevant les éloges du maire de Lviv pour son travail. Même en pleine guerre en Israël, l’organisation continue de soutenir les communautés, notamment le personnel éducatif d’une école touchée par la guerre.

Les médecins invités viennent du centre de réadaptation Unbroken, qui s'occupe des victimes de la guerre dans toute l'Ukraine, y compris des soldats et des civils.

Shir Diner, directrice adjointe de "One Heart" dirigera la visite éducative en Israël. En collaboration avec des médecins de centres médicaux de premier plan tels que le centre médical Sourasky de Tel Aviv (Ichilov), Diner souligne que cette visite "symbolise notre engagement inébranlable en faveur de la solidarité et de la collaboration face à l'adversité".

