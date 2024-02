Royaume-Uni : le prince William appelle à la fin des combats à Gaza et à la libération des otages

Le prince William a appelé mardi à la fin des combats à Gaza, où, selon lui, "trop de personnes ont été tuées depuis le début du conflit". Il a également demandé la libération des otages enlevés en Israël et détenus par des hommes armés dans la bande de Gaza.

De tels commentaires politiques de la part d'un membre de la famille royale sont inhabituels, mais William, l'héritier du trône âgé de 41 ans, a pris un certain nombre d'engagements pour reconnaître les souffrances humaines causées par le conflit au Moyen-Orient ce mardi. Son bureau a également indiqué qu'il attirerait l'attention sur la montée mondiale de l'antisémitisme.

"Je reste profondément préoccupé par le terrible coût humain du conflit au Moyen-Orient depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Trop de gens ont été tués", a déclaré le prince. "Comme beaucoup, je souhaite que les combats cessent le plus rapidement possible. Gaza a désespérément besoin d'une aide humanitaire accrue. Il est essentiel que l'aide soit acheminée et que les otages soient libérés".

Le prince de Galles, qui est devenu en 2018 le premier membre de la famille royale britannique à effectuer une visite officielle en Israël et dans l'Autorité palestinienne, se rendra la semaine prochaine dans une synagogue pour écouter des jeunes qui luttent contre la haine et l'antisémitisme, dans le cadre de son programme d'engagement.

Lors de sa visite en Israël, William avait visité la vieille ville de Jérusalem et s'était rendu sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice de Battenberg, qui est enterrée sur le mont des Oliviers. Il a également rencontré des membres d'une famille juive sauvée par la princesse Alice pendant la Shoah. Celle-ci est reconnue comme l'un des Justes parmi les Nations.