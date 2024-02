L'Iran rejette le projet de visite du chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU le mois prochain

Le chef de l'Agence nucléaire iranienne a rejeté mercredi l'idée que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendrait en Iran le mois prochain, et a préféré l'inviter à une conférence à Téhéran au mois de mai.

M. Grossi a déclaré cette semaine que l'Iran continuait d'enrichir de l'uranium bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une utilisation commerciale du nucléaire et a indiqué qu'il prévoyait de se rendre à Téhéran le mois prochain afin de s'attaquer à la "dérive" des relations entre l'AIEA et la République islamique.

Mais Mohammad Eslami a déclaré qu'une visite le mois prochain était peu probable en raison d'un "calendrier chargé", sans donner plus de précisions. "Les interactions entre l'Iran et l'AIEA se poursuivent normalement et des discussions ont lieu pour lever les ambiguïtés et développer la coopération", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse hebdomadaire à Téhéran.

Atomic Energy Organization of Iran via AP

M. Eslami a déclaré que M. Grossi avait été invité à assister à la première conférence internationale sur l'énergie nucléaire organisée par l'Iran en mai. S'adressant à l'agence Reuters lundi, M. Grossi a déclaré que si le rythme de l'enrichissement de l'uranium avait légèrement ralenti depuis la fin de l'année dernière, l'Iran continuait d'enrichir à un rythme élevé d'environ 7 kg d'uranium par mois pour atteindre un degré de pureté de 60 %. L'enrichissement à 60 % rapproche l'uranium de la qualité militaire et n'est pas nécessaire pour une utilisation commerciale dans la production d'énergie nucléaire. L'Iran nie chercher à se doter d'armes nucléaires, mais aucun autre État n'a enrichi de l'uranium à ce niveau sans en produire.

En vertu d'un accord conclu en 2015 avec les puissances mondiales, l'Iran ne peut enrichir l'uranium qu'à 3,67 %. Après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord en 2018 et réimposé des sanctions, l'Iran a enfreint et dépassé les restrictions nucléaires de l'accord.