L'actrice américaine Tiffany Haddish se rend en Israël "pour comprendre comment tout cela a commencé"

L'actrice américaine Tiffany Haddish a publié ce mercredi sur Instagram une vidéo dans laquelle elle annonce se rendre en Israël depuis Los Angeles, sur fond de guerre avec le Hamas, pour mieux comprendre la situation et "voir ce qu'il se passe de ses propres yeux".

L'actrice de "Girls Trip" a déclaré à ses 7,4 millions de followers qu'elle avait l'intention de visiter Tel-Aviv, Jérusalem et la mer Morte pour "en savoir plus sur la situation". "C'est un voyage éducatif pour moi. J'apprends la politique. Écoutez, je ne crois pas tout ce que je vois sur Internet, je dois aller voir par moi-même, je fais partie de ces gens-là." ​"Qui a dit que je n'allais pas à Gaza ?", a-t-elle répondu au commentaire d'un fan sur le Live Instagram. "J'ai dit que j'irai voir de mes propres yeux. Il faut d'abord aller en Israël". "Et Gaza n'est pas en Israël ?" a-t-elle demandé à propos de l'enclave palestinienne. "N'est-ce pas sur le même continent, le même petit bout de terre et entouré d'eau ?", a-t-elle interrogé. Lorsqu'un autre fan lui a demandé si son voyage était pour "les vacances ou le travail", Haddish a affirmé qu'il s'agissait d'"un cours d'histoire". "C'est de la sociologie", a-t-elle poursuivi. "Je veux m'instruire. Je veux voir ce qui se passe vraiment. Je veux apprendre comment et pourquoi tout cela a commencé", a-t-elle affirmé. Son voyage intervient après que les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution de l'ONU parrainée par les pays arabes pour " un cessez-le-feu immédiat à Gaza" lors d'un vote mardi.