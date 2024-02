L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU : "Les Nations unies collaborent avec le Hamas, Guterres est la tête du serpent"

Dans une interview accordée mercredi à Reshet Bet, l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a sévèrement critiqué la manière dont l'ONU prend position dans la guerre entre Israël et le Hamas.

M. Erdan a pointé un doigt accusateur sur le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qu'il a qualifié de "tête du serpent", et a demandé qu'il soit démis de ses fonctions, ainsi que le commissaire de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. "Aujourd'hui, j'ai parlé, devant le Conseil de sécurité, des lettres et des réunions que j'ai eues avec M. Lazzarini et M. Guterres, de la façon dont les tunnels de la terreur passent sous les écoles et de la façon dont les enseignants de l'UNRWA idolâtrent Hitler", a-t-il déclaré.

AP Photo/Peter K. Afriyie

"Cela fait des années que nous présentons ces informations aux responsables de l'ONU, mais ils sont devenus des collaborateurs du Hamas et font désormais littéralement partie de l'organisation terroriste", a-t-il affirmé. "Même si la situation me met mal à l'aise, parce que je dois continuer à organiser des réunions entre le chef de l'ONU et les familles des otages, je lui ai dit en face [à Guterres] qu'il ne méritait pas d'être à son poste", a-t-il ajouté. Début novembre, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU avait déjà exprimé sa colère contre Antonio Guterres, l'accusant d'être devenu "un partisan du terrorisme". Israël avait aussi réclamé la démission du chef de l'ONU quelques jours après le 7 octobre, lorsque ce dernier avait semblé justifier les attaques du Hamas , affirmant qu'elles "n'étaient pas sorties de nulle part".