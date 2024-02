Les États-Unis s’opposent à ce que la CIJ se prononce sur "l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est"

Les États-Unis demandent à la Cour internationale de justice de ne pas émettre d’avis consultatif selon lequel Israël est légalement tenu de se retirer immédiatement de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, insistant, comme Israël, sur le fait que le conflit doit être résolu dans « le cadre établi » pour ce faire.

Les États-Unis sont l’un des seuls pays à avoir exprimé leur opposition à la demande de l’Autorité palestinienne et de nombreux autres pays, lors des audiences en cours pour que la cour statue sur l’« occupation militaire » d’Israël de la Cisjordanie et ordonner à Israël de prendre des mesures immédiates pour y mettre fin, comme le démantèlement des implantations. « Le cadre établi pour parvenir à une paix globale et durable est ancré dans les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies. À la base, ces résolutions et les résolutions ultérieures appellent à l’application de deux exigences interdépendantes et inséparables pour une paix juste et durable », déclare le représentant américain Richard Visek à la CIJ, conseiller juridique au département d’État américain. « L’une est le retrait de toutes les forces du territoire occupé, l’autre est la paix et la sécurité pour les États du Moyen-Orient, en reconnaissant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de chaque État de la région. « En identifiant ces exigences interdépendantes, le Conseil de sécurité a décidé que le retrait des forces israéliennes repose et est lié à la cessation de la belligérance". M. Visek soutient que la Cour « ne devrait pas conclure qu’Israël est légalement tenu de se retirer immédiatement et sans condition du territoire occupé » et affirme que la Cour peut plutôt traiter les questions dont elle est saisie « dans le cadre établi fondé sur le principe de la terre pour la paix ».