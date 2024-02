L’Iran a envoyé à la Russie des centaines de missiles balistiques (média)

L’Iran a fourni à la Russie un grand nombre de puissants missiles balistiques sol-sol, ont déclaré six différentes sources à l'agence Reuters, renforçant ainsi la coopération militaire entre les deux pays sanctionnés par les États-Unis.

L'Iran a fourni environ 400 missiles, incluant un grand nombre de missiles balistiques à courte portée de la famille Fateh-110, comme le Zolfaghar, selon trois sources iraniennes. Ce missile mobile est capable de frapper des cibles à une distance comprise entre 300 et 700 kilomètres, selon les experts.

(AP Photo/Vahid Salemi)

Les expéditions ont commencé début janvier après qu’un accord a été finalisé lors de réunions à la fin de l’année dernière entre les responsables militaires et de sécurité iraniens et russes qui ont eu lieu à Téhéran et à Moscou, selon l’une des sources iraniennes. Un responsable militaire iranien a affirmé qu’il y a eu au moins quatre expéditions de missiles et qu’il y en aura d’autres dans les semaines à venir, sans fournir plus de détails. Un autre haut responsable iranien a indiqué que certains missiles ont été envoyés en Russie par bateau via la mer Caspienne, tandis que d’autres ont été transportés par avion. "Il y aura plus d’expéditions", a déclaré le deuxième responsable iranien. "Il n’y a aucune raison de le cacher. Nous sommes autorisés à exporter des armes dans n’importe quel pays", a-t-il soutenu.

Une quatrième source, proche du dossier, a confirmé que la Russie a reçu un grand nombre de missiles de l’Iran récemment, sans fournir plus de détails. Un responsable américain a déclaré à Reuters que Washington avait vu des preuves que les pourparlers avançaient activement, mais qu’il n’y avait encore aucune indication de livraisons.