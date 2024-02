Joe Biden traite Vladimir Poutine de "FDP", le Kremlin pointe la "déchéance" des Etats-Unis

Joe Biden a utilisé, mercredi, les trois lettres "SOB", raccourci de "son of a bitch", (en français "fils de pute") pour parler du président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des donateurs démocrates à San Francisco, en Californie.

(Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

"Si j’avais dit une chose pareille devant vous il y a 10 ou 15 ans, vous auriez tous pensé qu’il fallait m’interner de force", a en outre lancé Joe Biden, qui a la réputation de jurer facilement en privé. Le locataire de la Maison-Blanche avait déjà, dans le passé, traité son homologue russe de "boucher" et de "criminel de guerre". Il a promis vendredi des sanctions "majeures" contre la Russie en réponse à la mort d’Alexeï Navalny.

"La menace existentielle, c’est le changement climatique. Il y a bien ce "SOB" qu’est Poutine, et d’autres, et il faut toujours s’inquiéter d’une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l’humanité c’est le changement climatique", a lancé le président démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat, lors d’un bref discours auquel assistait un petit groupe de journalistes.

Le Kremlin a déclaré jeudi que la remarque de Joe Biden sur le président Poutine "montrait la déchéance des États-Unis" et qu'il s'agissait d'une piètre tentative d'apparaître comme un "cowboy d'Hollywood": "L'utilisation d'un tel langage par le président des États-Unis à l'encontre du chef d'un autre État n'est pas susceptible d'affecter notre président", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.