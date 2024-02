Les talibans effectuent une double exécution publique dans un stade du sud-est de l’Afghanistan

Les talibans ont procédé, jeudi, à une double exécution publique dans un stade du sud-est de l’Afghanistan, a rapporté l'Associated Press.

Une foule de milliers de personnes, dont un journaliste de l’AP, ont été témoins des exécutions qui ont eu lieu dans le quartier d’Ali Lala, dans la ville de Ghazni.

Les talibans n’ont pas répondu aux demandes d’informations sur les personnes exécutées ou leurs crimes présumés. Les médias locaux ont rapporté que plusieurs tribunaux et le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, avaient ordonné leur mort en représailles "pour des crimes" commis.

Les gens se pressaient à l’extérieur de la salle, criant pour entrer, et les chefs religieux ont supplié les proches des victimes "de pardonner aux condamnés", mais ils ont refusé. Les exécutions ont commencé peu avant 13 heures. Quinze balles ont été tirées, huit sur un individu et sept sur l’autre. Les ambulances ont emporté leurs corps par la suite. Les meurtres de jeudi sont les troisième et quatrième exécutions publiques connues depuis la prise du pouvoir par les Talibans en 2021, dans un contexte de retrait chaotique des forces américaines et de l’OTAN. Les talibans procédaient régulièrement à des exécutions publiques, à des flagellations et à des lapidations pendant leur règne précédent en Afghanistan à la fin des années 1990.