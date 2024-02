"L’ampleur de la tragédie à Gaza a été délibérément minimisée", selon le ministre russe des Affaires étrangères

L’ampleur de la tragédie à Gaza a été "délibérément minimisée", a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rapporté le site turc Anadolu.

"L’ampleur de la tragédie à Gaza a été délibérément minimisée, où en moins de cinq mois, plus de civils, y compris des enfants et des femmes, ont été tués que dans le Donbass au cours des 10 années qui ont suivi le coup d’État inconstitutionnel à Kiev," a déclaré Lavrov, s’exprimant lors d’une réunion ministérielle du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil. Le ministre a souligné que le G20 ne trouvera guère de solutions aux défis et aux menaces accumulés pour la sécurité mondiale.

Il a également invité les principales économies du monde à déclarer leur refus d’utiliser l’économie comme une arme et la guerre comme un investissement, pour démontrer leur engagement en faveur d’un commerce "ouvert et équitable".

"Il est important de confirmer que les banques et les fonds mondiaux ne doivent pas financer des objectifs militaristes et des régimes agressifs" a-t-il affirmé.

"Ce serait la contribution du G20, dans son domaine de responsabilité, à la création de conditions matérielles pour trouver des moyens de résoudre les conflits par la diplomatie inclusive, tout en respectant le rôle central du Conseil de sécurité de l’ONU, et non par le biais de formules basées sur des ultimatums", a-t-il poursuivi.