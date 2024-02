7 octobre : des survivants poursuivent l'Associated Press (AP) pour "soutien au terrorisme"

Les survivants du massacre du 7 octobre poursuivent l’Associated Press (AP) pour avoir engagé des photographes indépendants "mêlés aux terroristes du Hamas", a rapporté le New York Post.

Les plaignants, américains et israelo-américains qui étaient présents au festival de musique Nova près de Re’im, accusent l'AP d'"aider et encourager l’organisation terroriste." Selon la plainte fédérale déposée dans le district sud de la Floride mercredi soir, les demandeurs poursuivent AP pour des dommages-intérêts en vertu de la loi antiterroriste, et sont représentés par des avocats travaillant avec le National Jewish Advocacy Center à but non lucratif.

Le procès affirme que l’AP "soutient matériellement le terrorisme" en payant des photojournalistes affiliés au groupe terroriste du Hamas pour des images capturées pendant et immédiatement après le massacre du 7 octobre. "Il ne fait aucun doute que les photographes de l’AP ont participé au massacre du 7 octobre, et que l’AP savait, ou du moins aurait dû savoir, que les personnes qu’ils payaient étaient des affiliés de longue date du Hamas et des participants à part entière à l’attaque terroriste qu’ils documentaient également."

Le procès cite également quatre photographes indépendants dont l’œuvre a été achetée et publiée par AP. Tous les quatre, dit-il, sont "des associés connus du Hamas qui ont été joyeusement intégrés avec les terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre." Parmi eux, le photojournaliste Hassan Eslaiah, qui a rompu les liens avec l’AP en novembre et qui, avant même le massacre du 7 octobre, était accusé d’être affilié au Hamas. Le nouveau procès affirme qu’il était aux côtés des terroristes du Hamas alors qu’ils massacraient des Israéliens innocents. Eslaiah a nié avoir connaissance de l’attaque et des liens avec le groupe terroriste du Hamas, a rapporté le New York Times.

Selon les avocats, les liens d’Eslaiah avec le Hamas étaient connus de l’AP, mais le média a choisi de continuer à payer pour son travail. "L’AP a délibérément choisi de fermer les yeux sur ces faits et a plutôt profité de la participation de son photographe terroriste en publiant les images « exclusives », pour lesquelles elle a certainement payé une prime, finançant effectivement une organisation terroriste", a affirmé un avocat.