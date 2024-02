La mère de l'opposant russe Alexeï Navalny a déclaré avoir pu voir le corps de son fils

La mère de Navalny, Lioudmila Navalnaïa, accuse les autorités russes de faire du "chantage" pour enterrer "secrètement" la dépouille de son fils.

Dans une vidéo publiée jeudi, elle déclare avoir pu voir le corps de son fils, après en avoir été empêchée.

"Ils me font du chantage, (...) Ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m'emmener aux confins d'un cimetière, près d'une tombe fraîche, et me dire 'ci-gît ton fils', je ne suis pas d'accord avec cela", a déclaré Lioudmila Navalnaïa.

Selon l'administration pénitentiaire russe Navalny est mort le 16 février dans la colonie pénitentiaire N°3 de la localité de Kharp, une prison de haute sécurité où il était détenu depuis fin 2023 et purgeait une peine de 19 ans pour "extrémisme".