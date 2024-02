Moscou menace d’enterrer Navalny près de sa prison

Les autorités russes menacent d'enterrer Alexei Navalny dans la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il est décédé si sa famille n'accepte pas des funérailles à huis clos, selon l'équipe du leader de l'opposition.

Alexeï Navalny, l'opposant le plus virulent au président russe Vladimir Poutine, est décédé le 16 février après avoir passé trois ans en prison pour des accusations largement perçues comme des représailles à sa campagne contre le Kremlin.

Les autorités ont depuis refusé de remettre son corps à sa mère, qui est arrivée samedi dernier à la colonie pénitentiaire située dans le nord de la Sibérie.

"Il y a une heure, un enquêteur a appelé la mère d'Alexei et lui a lancé un ultimatum. Elle a trois heures pour accepter des funérailles secrètes sans adieux publics, ou Alexeï sera enterré dans la colonie", a écrit Kira Yarmysh, porte-parole d'Alexeï Navalny, dans un message publié sur X. Sa mère, Lyudmila Navalnaya, "a refusé de négocier... parce qu'ils n'ont aucune autorité pour décider comment et où enterrer son fils", affirmé Yarmysh. L'équipe de M. Navalny a affirmé que les autorités russes ont "peur" du leader de l'opposition, même après sa mort, et qu'elles refusent d'autoriser des funérailles publiques qui pourraient constituer une manifestation de soutien à l'opposition de M. Navalny à M. Poutine. Les proches de Navalny ont également qualifié Poutine de "tueur" qui tente de brouiller les pistes en refusant que le corps de Navalny fasse l'objet d'une analyse médico-légale indépendante.