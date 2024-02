Otages : "un accord n'est pas près d'être conclu" (médias israéliens)

Quelques heures après l'ouverture à Paris de nouveaux pourparlers dans le cadre d'un nouvel accord de libération des otages, deux chaînes de télévision israéliennes ont rapporté vendredi soir, que la coalition de guerre a donné mandat à la délégation israélienne de faire preuve d'une flexibilité limitée à certains égards, et qu'un optimisme prudent entoure les négociations, sans évoquer de percée.

Le 13 février, la dernière fois qu'Israël a envoyé des délégués à Paris, il leur a été demandé d'écouter ce qui était proposé dans le cadre des négociations entre les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, mais de ne pas faire de propositions personnelles. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne les a pas autorisés à retourner à Paris plus tard dans la semaine parce que, selon lui, le Hamas n'avait pas changé ses exigences "délirantes". Channel 13 indique que cette fois-ci, l'équipe israélienne, dirigée par le chef du Mossad David Barnea, a reçu une certaine marge de manœuvre de la part de la coalition de guerre en ce qui concerne l'aide humanitaire et d'autres questions que la censure militaire l'empêche de spécifier. Elle indique également que l'équipe israélienne rentrera chez elle dans le courant de la soirée.

Avshalom Sassoni/Flash90

De son côté, Channel 12 rapporte que l'équipe israélienne a été autorisée à assouplir quelque peu sa position concernant le ratio de prisonniers de sécurité palestiniens à libérer en échange de chaque otage, après que le Hamas a également assoupli sa position. Les Israéliens pourraient également faire preuve de souplesse en ce qui concerne la durée de la trêve au cours de laquelle l'accord serait mis en œuvre, ainsi que sur les questions relatives à la réhabilitation de Gaza après la guerre et au retour des habitants du nord de la bande de Gaza dans leurs foyers.

Channel 12 souligne qu'il n'y a pas de flexibilité en ce qui concerne le rejet par Israël de la demande du Hamas d'un cessez-le-feu permanent et de la fin de la guerre - une demande sur laquelle le Hamas continue d'insister comme condition d'un nouvel accord sur les otages. "L'optimisme est de mise, mais nous n'en sommes qu'au stade initial", a déclaré une source israélienne de haut rang sous le couvert de l'anonymat. "L'effort consiste à créer un cadre de base avec des critères clairs concernant ce dont nous discutons et ce dont nous ne discutons pas. Il n'y a pas encore d'accord à portée de main. L'objectif est d'en conclure un avant le début du mois de Ramadan".

Channel 12 a également cité une source de sécurité israélienne qui affirme qu'Israël "augmentera la pression militaire jusqu'au dernier moment, car seules des négociations au milieu des tirs permettront d'obtenir des résultats".