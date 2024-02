Ukraine-Russie : deux ans de guerre, et ensuite ?

À l'occasion des deux ans de de la plus grande guerre terrestre en Europe depuis 1945, i24NEWS revient sur les derniers mois de conflit opposant l'Ukraine à la Russie.

Deux ans jour pour jour après l'assaut russe sur l'Ukraine, et alors que les combats se poursuivent, que la crise humanitaire s'aggrave et que les perspectives de négociations sont nulles, quelles projections peut-on faire sur l'avenir du conflit ? Quel est le risque d'une guerre plus large entre l'Occident et la Russie de Poutine ? Et surtout, quand les civils en Ukraine et en Russie pourront-ils espérer la paix ?

2023

Février

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky adresse un message confiant à la nation ukrainienne et au monde, certain que 2023 offrira une victoire à l'Ukraine, victoire que le commandement russe pensait, lui, pouvoir obtenir en quelques semaines après le début de l'invasion.

Mars

Après des mois de débats, l'Ukraine reçoit sa première livraison de chars lourds occidentaux : des Challenger britanniques et des Leopard allemands destinés à soutenir sa contre-offensive du printemps. La Pologne devient le premier pays à promettre des équipements de combat à l'Ukraine.

AP Photo/Michael Sohn, File

Après une enquête sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et un "génocidé présumé" de la Russie, la Cour pénale internationale (CPI) émet le 17 mars des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine ainsi que contre la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, pour la déportation forcée d'enfants de l'Ukraine vers la Russie. La décision n'est pas reconnue par Moscou, mais elle envoie un signal clair : un futur dirigeant du Kremlin pourrait envoyer Poutine à La Haye.

Evgeniy Paulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Le 19 mars, Poutine effectue une visite à Marioupol occupée par la Russie, une ville de près d'un demi-million d'habitants. Alors que le dirigeant russe s'adresse aux citoyens devant la caméra, on entend une femme hurler : "Tout ça, ce sont des mensonges !"

Avril

50 documents du Pentagone sont divulgués, dont certains classés secret-défense, suggérant que Washington pensait Kiev nettement plus faible et anticipait des pénuries de munitions en Ukraine dès mai 2023.

Selon les documents révélés, Washington critique le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, considéré comme trop "conciliant" avec Poutine. On trouve aussi des scénarios spéculant sur le moment où la Chine pourrait commencer à fournir des armes à la Russie.

AP Photo/ Maya Alleruzzo

La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie approuvent des politiques "protectionnistes" interdisant les importations de céréales en provenance d'Ukraine, et ouvrant la voie à un différend commercial de Kiev avec ses voisins. La décision, jugée "inacceptable" par l'Union européenne (UE), fait suite à une série de manifestations d'agriculteurs exerçant des pressions sur leurs gouvernements pour mettre en œuvre des restrictions commerciales sur le transit et la vente de produits ukrainiens.

AP Photo/Andrew Kravchenko, File

Mai

Le 3 mai, le monde voit des images de ce qui semble être deux drones explosifs s'écrasant au Kremlin, sur la place Rouge à Moscou. Les autorités russes accusent l'Ukraine, puis les États-Unis, pour cette prétendue attaque, mais certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un coup monté visant à renforcer le soutien de la population à la guerre. Une autre théorie suggère que l'attaque a été menée par des forces de résistance internes opérant en Russie.

La Russie revendique le contrôle de la ville de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine le 20 mai, la télévision nationale comparant cette prise à la libération de Berlin par l'Armée rouge en 1945. Il est largement admis que la victoire a été obtenue par le commandement russe, qui a déployé un grand nombre de troupes insuffisamment soutenues dans le conflit, un événement qu'un officiel ukrainien a décrit comme un "hachoir à viande".

(AP Photo/Libkos)

Mai marque aussi le début d'une série d'attaques de drones de l'Ukraine sur Moscou. Le 30 mai, huit UAV ont ciblé la capitale russe, perturbant ses habitants qui n'avaient pas encore éprouvé les implications sécuritaires du conflit. L'attaque endommage des immeubles résidentiels, marquant une escalade du conflit qui atteint de plus en plus le cœur de la Russie.

Le 22 mai, la plus grande attaque transfrontalière a lieu alors que deux groupes rebelles russes alliés à l'Ukraine et basés en Ukraine - la Légion Liberté de Russie (FRL) et le Corps de Volontaires Russes (RVC) - revendiquent le contrôle de plusieurs colonies frontalières dans l'oblast de Belgorod en Russie. Des incursions sporadiques suivent l'incident au cours du mois suivant, suscitant des critiques parmi la communauté russe favorable à la guerre contre la mauvaise gestion de la situation par le ministère de la Défense.

Juin

Une augmentation de l'activité militaire sur toute la ligne de front suggère que la contre-offensive tant attendue de l'Ukraine à l'est a commencé. Le barrage de Kakhovka, situé dans la région de Kherson occupée par la Russie , s'effondre le 6 juin, provoquant des inondations importantes dans la région. La communauté internationale accuse la Russie d'avoir fait exploser le barrage.

AP Photo/Evgeniy Maloletka

Alors que les autorités russes reconnaissent la mort de 59 personnes, une enquête de l'AP publiée en décembre suggère que le bilan pourrait atteindre 300 victimes. Après l'incident, des experts mettent en garde contre la catastrophe environnementale à grande échelle, qui affecterait l'eau potable, les approvisionnements alimentaires et les écosystèmes.

En Russie, Yevgeny Prigojine , propriétaire de la milice privée Wagner, qui avait été impliquée dans des combats dans l'est de l'Ukraine même avant l'invasion à grande échelle, et avait joué un rôle crucial dans la capture de la ville de Bakhmut par la Russie, lance une rébellion de 36 heures. La mutinerie fait suite à des mois de confrontation entre Wagner et le commandement militaire russe, Prigojine accusant le Kremlin d'avoir saboté les approvisionnements en munitions.

Telegram of Yevgeny Prigozhin

Dans son discours à la nation, Poutine qualifie la mutinerie de "trahison" et de "coup de poignard dans le dos" de la nation en plein milieu de la guerre. Malgré la capture de plusieurs villes dans le sud de la Russie, Prigozhin renonce à la marche de ses mercenaires sur Moscou. Un accord, négocié de manière inattendue par le président biélorusse Aleksander Lukashenko, relocalise le groupe Wagner au Bélarus et abandonne toutes les accusations portées contre les participants à la mutinerie, ainsi que Prigojine lui-même.

Juillet

La marine ukrainienne attaque le pont de Crimée pendant la nuit du 17 juillet avec deux drones de mer suicides, tuant deux civils et en blessant un. Le pont, reliant la péninsule de Crimée annexée au continent russe, est une ligne d'approvisionnement vitale pour l'effort de guerre de la Russie en Ukraine et un projet personnel pour le président Poutine.

AP Photo/File

Août

Le 23 août, deux mois après la mutinerie de Wagner, un jet privé appartenant à Prigojine s'écrase dans la région de Tver en Russie, avec 10 personnes mortes, dont le chef du groupe Wagner lui-même ainsi que d'autres hauts responsables. Des veillées à la mémoire de Prigojine sont organisées à travers le pays par les mercenaires de Wagner.

Poutine, largement soupçonné d'être derrière l'incident, affirme que l'explosion a été causée par une explosion de grenade à bord. Certains des mercenaires ont ensuite été enrôlés dans l'armée russe régulière ou ont rejoint la nouvelle unité African Corps, sous l'autorité du ministère russe de la Défense, qui poursuit les opérations de Wagner en Afrique.

Au moins sept régions russes ont été la cible de la plus grande attaque de drones le 30 août, qui a endommagé des avions russes à l'aéroport militaire de Pskov. La frappe a semé le doute quant à l'origine du tir, étant donné que Pskov se trouve à 700 km au nord de l'Ukraine.

Kiev n'a ni nié ni revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais sur son ancien compte Twitter, Zelenskyy salue "l'utilisation réussie" d'une arme longue portée fabriquée en Ukraine.

Septembre

Poutine rencontre le leader nord-coréen Kim Jong Un au cosmodrome de Vostochny, en Russie dans l'extrême est du pays. Les deux hommes discutent d'un accord d'échange d'armes sensible qui doit ouvrir la voie à des approvisionnements en missiles coréens vers la Russie.

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Des informations émergent sur de possibles opérations ukrainiennes au Soudan, avec CNN rapportant que Kyiv pourrait être à l'origine de frappes ciblant le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan. Parallèlement, le groupe Wagner, soutenu par la Russie, apporte son soutien aux RSF dans leur lutte contre les Forces armées soudanaises (SAF). Des rapports sur des affrontements entre l'Ukraine et Wagner circulent également, bien que leur vérification s'avère difficile. Ces informations coïncident avec des rumeurs de coup d'État militaire à Moscou, dans le sillage de la mutinerie de Prigojine et des attaques de drones à Pskov.

AP Photo/Marwan Ali

Octobre

Des diplomates russes accusent l'Ukraine de jouer un "rôle clé" dans les émeutes anti-israéliennes survenues à un aéroport du Dagestan le 28 octobre. Cette accusation fait suite à une vague d'incidents antisémites dans le sud de la Russie, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

Novembre

Le chef d'état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi, admet l'échec de l'offensive de contre-attaque menée au printemps et en été. Lors d'une interview accordée à The Economist, il mentionne que la situation sur le front est dans une "impasse", aucune des deux parties n'arrivant à réaliser des avancées significatives.

Ukrainian Presidential Press Office via AP

Moscou et d'autres russes sont le théâtre de manifestations à petite échelle, mais rares, organisées par les épouses de soldats demandant le retour de leurs maris à la maison. La première vague de mobilisation a été lancée en septembre 2022, sans rotation ultérieure des troupes.

Décembre

Le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) est accusé d'avoir déclenché des explosifs sur une voie ferrée pendant le passage d'un train de marchandises dans le tunnel de Severomuysky, situé en Bouriatie, une région éloignée de la Sibérie, le 1er décembre.

La famille et les proches d'Alexeï Navalny, le leader de l'opposition russe emprisonné et fervent critique du Kremlin, sont sans nouvelles de lui. Le 25 décembre, son équipe est informé qu'il a été localisé vivant, ayant été déplacé vers une colonie pénitentiaire dans la région de Iamalo-Nénéts, située bien au-delà du cercle arctique.

Evgeny Feldman/Meduza via AP

2024

Janvier

Le 3 janvier, l'Ukraine et la Russie procèdent au plus vaste échange de prisonniers depuis le début de la guerre. Facilité par les Émirats arabes unis, cet échange voir 230 prisonniers ukrainiens, dont des membres des forces armées et des gardes-frontières, être libérés de la captivité russe, tandis que l'Ukraine libère 248 Russes en retour.

Le 22 janvier, l'OTAN lance son plus grand exercice depuis la Guerre froide. Quelque 90 000 soldats participent à l'exercice Steadfast Defender 2024 qui se prolongera jusqu'en mai.

Peu après le lancement de cet exercice, le général britannique Patrick Sanders déclare que les citoyens britanniques doivent se préparer à prendre les armes dans une éventuelle confrontation avec la Russie de Poutine, citant la petite taille de l'armée professionnelle britannique. Malgré les moqueries sur les réseaux sociaux, cette déclaration reflète les inquiétudes d'un conflit élargi avec la Russie, surtout parmi les pays baltes.

Simultanément, un avion de transport militaire Ilyushin Il-76 s'écrase près du village de Yablonevo, dans la région de Belgorod, Russie, proche de la frontière ukrainienne. Les autorités russes annoncent que l'avion transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens, tous présumés décédés dans l'accident, ainsi que l'équipage. Bien que des médias ukrainiens aient initialement rapporté que Kyiv avait abattu l'avion, ces allégations sont rapidement retirées.

Le 25 janvier, un tribunal russe condamne Darya Trepova à 27 ans de prison pour l'assassinat du blogueur pro-guerre Vladlen Tatarsky en avril de l'année précédente. Âgée de 26 ans et accusée de terrorisme et de détention illégale d'explosifs, Trepova reçoit la sentence la plus sévère jamais attribuée à une femme dans la Russie moderne.

Le même jour, le tribunal de Moscou condamne Igor Girkin, un nationaliste russe éminent, blogueur pro-guerre et homme politique, également connu sous le nom de Strelkov, à quatre ans de prison pour incitation à l'extrémisme. Ancien agent du FSB et autoproclamé "ministre de la défense" de la région de Donetsk occupée par la Russie, il avait ouvertement critiqué les décisions du commandement militaire sur le front.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Février

Dans un changement significatif, Zelenskyy remplace le 8 février le très apprécié chef d'état-major de l'armée, le général Valeriy Zaluzhnyi, par le commandant des forces terrestres, Oleksandr Syrsky. Cette décision est largement interprétée comme un pari dans un contexte d'intensification des tensions sur le front est.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Le 13 février, le Sénat américain valide un budget de 95 milliards de dollars pour l'aide étrangère, avec une grande partie destinée à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden confirme ensuite à Zelensky qu'un nouveau paquet d'aide militaire de 60 milliards de dollars est en cours, en attente d'adoption par le Congrès après plusieurs mois de retard.

AP Photo/Evan Vucci

Le 16 février, les autorités pénitentiaires russes annoncent la mort d'Alexeï Navalny, le leader de l'opposition russe emprisonné. Sa famille, ses alliés et des leaders internationaux pointent du doigt la responsabilité du président Poutine dans le décès du politicien, cible d'une tentative d'assassinat par le FSB en 2020.