L'Iran condamne les dernières frappes américano-britanniques au Yémen

L'Iran a condamné les dernières frappes des États-Unis et de la Grande-Bretagne au Yémen, déclarant qu'elles cherchaient à "aggraver les tensions et les crises" dans la région.

Cette condamnation intervient après que les forces américaines et britanniques ont mené de nouvelles frappes contre 18 cibles houthies au Yémen hier, en réponse à une vague d'attaques menées par le groupe terroriste soutenu par l'Iran contre des navires de la mer Rouge. "Avec de telles attaques, l'Amérique et la Grande-Bretagne cherchent à aggraver les tensions et les crises dans la région, et à étendre le champ de la guerre et de l'instabilité", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué.

Iranian Presidency Office via AP

"Il est certain que ce type d'opération militaire arbitraire et agressive, outre le fait qu'elle aggrave l'insécurité et l'instabilité dans la région, n'apportera rien à ces pays agresseurs", ajoute M. Kanani.

Il condamne également les États-Unis et la Grande-Bretagne pour n'avoir pas "pris de mesures immédiates et efficaces" afin de mettre un terme à la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, déclenchée par le massacre perpétré par le groupe terroriste le 7 octobre dans le sud d'Israël. Les Houthis affirment que leurs attaques contre les navires de la mer Rouge visent à "soutenir les Palestiniens de Gaza".

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré samedi que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que "l'agression cesse" à Gaza.