Otages : "Nous travaillons sur un accord mais j'ignore s'il aboutira" (Benjamin Netanyahou)

"Nous travaillons pour parvenir à un accord, mais je ne peux pas dire s'il se concrétisera. Nous parviendrons à un accord si le Hamas revient à la réalité", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou dimanche à la chaîne américaine CBS, après le sommet de Paris.

Le Premier ministre a annoncé qu'il appréciait les efforts des pays qui participent aux pourparlers et a souligné que "le Hamas était arrivé avec des exigences folles. Mais il est trop tôt pour dire que s'ils abandonnent leurs revendications, s'ils présentent des exigences raisonnables, un accord pourra être atteint". M. Netanyahou a également évoqué une éventuelle opération israélienne à Rafah, le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza, et a souligné : "L'opération à Rafah pendra quelques semaines jusqu'à la fin de la guerre. Si nous obtenons un accord sur les otages, l'opération à Rafah sera un peu retardée, mais s'il n'y a pas d'accord, nous passerons à l'action rapidement", a-t-il expliqué.

"Le chef d'état-major me présentera aujourd'hui le plan d'action à Rafah et le plan d'évacuation de la population. Il n’y a aucun désaccord entre moi et le gouvernement américain sur la nécessité d’évacuer la population", a poursuivi le Premier ministre israélien. "Nous dirigerons les Gazaouis vers la zone située au nord de Rafah. Les Égyptiens savent que notre objectif n’est pas de pousser les Palestiniens en Égypte. Il y a un dialogue et une coordination permanents entre nous. L'accord de paix avec l'Egypte n'est pas en danger", a-t-il précisé.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich s'est exprimé aujourd'hui lors de la conférence de Jérusalem et a sévèrement critiqué le Premier ministre, en raison des contours apparents de l'accord sur la libération des otages. Les négociations sont menées de manière illusoire", a-t-il déclaré lors d'une conférence à Jérusalem. "Le prochain accord devrait être meilleur pour nous en ce qui concerne le ratio otages/terroristes et les jours de répit pour chaque otage, et certainement pas un ratio infiniment pire que le précédent. "Je voterai contre tout accord qui ressemblerait à l'ébauche qui en a été publiée", a-t-il prévenu. La délégation israélienne, qui comprenait le chef du Mossad, David Barnea, le chef du Shin Bet, Ronan Bar, le général de division Nitzan Alon et le général de division Oren Seter, est rentrée en Israël samedi soir, après une journée de négociations pour tenter de parvenir à un accord sur la libération des otages, toujours détenus par le Hamas à Gaza.