La présidente de la Croix-Rouge salue les "efforts diplomatiques" de l'Iran pour mettre fin à la guerre à Gaza

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric Egger, a salué les efforts diplomatiques de l'Iran pour contribuer à mettre fin à la guerre à Gaza, lors d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en marge de la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, a rapporté l'agence iranienne Tasnim.

Mirjana Spoljaric Egger s'est déclarée profondément préoccupée par la situation humanitaire dans le territoire palestinien, estimant que la communauté internationale n'avait pas rempli ses devoirs humanitaires à cet égard.

Elle a ensuite insisté sur la nécessité d'acheminer d'urgence de l'aide à Gaza, s'est inquiétée de la situation critique à Rafah et a indiqué que la Croix-Rouge mettrait tout en œuvre pour éviter une catastrophe humanitaire dans cette zone.

De son côté, M. Amir Abdollahian a exprimé sa gratitude à la Croix-Rouge pour les efforts responsables qu'elle déploie afin de régler la situation "compliquée et préoccupante en Palestine". "Malheureusement, les attitudes politiques erronées ont jusqu'à présent rendu vains les efforts politiques visant à mettre fin à la crise à Gaza", a affirmé le ministre iranien des affaires étrangères.

Il a également critiqué les États-Unis pour avoir évoqué l'idée de réduire l'intensité des combats, et non de mettre fin à la guerre. Rejetant les propos des responsables américains sur les conditions d'après-guerre à Gaza, M. Amir Abdollahian a déclaré que les dirigeants palestiniens s'étaient mis d'accord sur des méthodes démocratiques et étaient parvenus à un consensus politique sur l'administration de Gaza après la guerre.