Guerre Israël-Hamas : Tamim ben Hamad Al-Thani, l'Emir du Qatar, rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui à Paris

Dans le cadre de sa visite d'état de deux jours à Paris entamée ce mardi 27 février, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, va rencontrer à partir de 16h Emmanuel Macron pour un entretien suivi de la signature d'accords et d'un dîner d'Etat. "Il s'agit de la première visite de l'Emir depuis son accession au trône en 2013", précise l'Elysée, qui ajoute que "ce déplacement est centré sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus pour la création d'un État palestinien, ainsi que sur le renforcement de la relation bilatérale entre les deux pays".

Cette première visite d'État d'un émir du Qatar depuis 15 ans, et la première pour ce dernier depuis son accession au trône en 2013, "constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays", a souligné lundi l'Élysée. Plus en détails, la journée devrait se diviser de la manière suivante : dès 16h, un entretien bilatéral devrait avoir lieu entre les deux hommes avant une cérémonie de signatures d'accords prévue pour 17h30.

Les deux dirigeants vont s'entretenir de la libération des otages à Gaza, "priorité" absolue de la France dont trois ressortissants sont encore aux mains du Hamas, le Qatar jouant un rôle central dans les négociations en cours et celles pour un cessez-le-feu. A partir de 18h45, l'Élysée accueillera les invités au dîner d'État, auquel participera entre autres Kylian Mbappé et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Parallèlement à une discussion entre les deux dirigeants, une délégation israélienne s'envole ce mardi pour le Qatar pour poursuivre les discussions sur l'accord qui devrait aboutir à la libération des otages. Le président Biden a dit espérer un accord définitif dès lundi, pour une libération des otages dès le début du ramadan le 10 mars.