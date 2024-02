L’Autorité palestinienne reçoit 114 millions de dollars d’Israël, selon la Norvège

L’Autorité palestinienne a reçu 407 millions de shekels (114 millions de dollars) d’Israël, avec plus de fonds prévus dans les prochains jours, après un accord plus tôt ce mois-ci pour débloquer des fonds fiscaux gelés, a déclaré le gouvernement norvégien, cité par Reuters.

Le 18 février, la Norvège a déclaré qu’elle avait accepté d’aider au transfert des fonds fiscaux destinés à l’Autorité palestinienne (AP) et collectés par Israël.

"Cet argent est absolument nécessaire pour empêcher l’effondrement de l’Autorité palestinienne, pour garantir que les Palestiniens reçoivent des services vitaux et que les enseignants et les travailleurs de la santé soient payés", a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere. Dans le cadre des accords de paix intérimaires conclus dans les années 1990, le ministère israélien des Finances perçoit des recettes fiscales pour le compte de l’Autorité Palestinienne et effectue des transferts mensuels à Ramallah, mais un différend a éclaté sur les paiements à la suite de l’attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas. Le gouvernement israélien a refusé de transférer la partie des fonds que Ramallah utilise pour payer les services et les employés à Gaza, arguant que l’argent pourrait atteindre le Hamas, le groupe terroriste qui dirige la bande. Les revenus d’environ 75 millions de dollars représentent environ le quart de la totalité du transfert mensuel.