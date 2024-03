Plus d’un milliard de personnes atteintes d'obésité dans le monde, selon une étude

Plus d’un milliard de personnes sont atteintes d’obésité dans le monde, selon les estimations mondiales publiées cette semaine dans The Lancet. Environ 880 millions d’adultes et 159 millions d’enfants sont concernés.

Les taux les plus élevés d'obésité sont observés dans les îles Tonga et Samoa pour les femmes, et dans les îles Samoa et Nauru pour les hommes, avec environ 70 à 80 % des adultes vivant avec l'obésité.

Sur quelque 190 pays, le Royaume-Uni se classe au 55ème rang pour les hommes et au 87ème pour les femmes. L’équipe internationale de scientifiques affirme qu’il est urgent d’apporter des changements majeurs dans la manière de lutter contre l’obésité. Les États-Unis se classent au 10e rang pour les hommes et au 36e rang pour les femmes.

L'Inde se classe au 19e rang pour les femmes et au 21e rang pour les hommes. Tandis que la Chine se classe au 11ème rang pour les femmes et au 52ème rang pour les hommes.

Le professeur Majid Ezzati, chercheur principal de l'Imperial College de Londres qui examine les données mondiales depuis des années, s'est dit surpris de la rapidité avec laquelle la situation a changé, avec de plus en plus de pays désormais confrontés à une crise d'obésité, tandis que le nombre d'endroits où les personnes souffrant d'insuffisance pondérale sont considérés comme la plus grande préoccupation, a diminué.

​