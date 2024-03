Des politiques de 12 pays s'unissent pour demander l'interdiction des armes à destination d'Israël

Plus de 200 politiques d'extrême gauche de 12 pays ont signé une lettre dans laquelle ils s'engagent à tenter de persuader leurs gouvernements d'imposer un embargo sur les armes à Israël en raison de la "grave violation du droit international" commise par Jérusalem dans sa guerre contre le Hamas à Gaza.

Selon l'information révélée par The Guardian sur la lettre, les signataires comprennent l'ancien dirigeant du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, la dirigeante du parti vert au sénat australien, Larissa Waters, la député LFI Manuel Bompard, le secrétaire national du Parti des travailleurs de Belgique, Peter Mertens, le député canadien et membre du Parti progressiste-conservateur du Canada (PPC), le président de la Commission européenne et le secrétaire général de l'Union européenne ; la députée canadienne et membre du conseil de l'Internationale progressiste, Niki Ashton ; le député fédéral brésilien Nilto Tatto ; l'ancien dirigeant de Die Linke, Bernd Riexinger ; le dirigeant du parti espagnol Podemos, Ione Belarra ; le dirigeant du parti socialiste néerlandais, Jimmy Dijk ; le député irlandais Thomas Pringle ; et l'ancien co-président du Parti démocratique des peuples en Turquie, Sezai Temelli.

JEFF PACHOUD / AFP

La seule signataire américaine est la représentante démocrate Rashida Tlaib.

"Nous savons que des armes meurtrières et leurs pièces, fabriquées ou expédiées par nos pays, contribuent actuellement à l'assaut israélien contre la Palestine, qui a fait plus de 30 000 morts à Gaza et en Cisjordanie", peut-on lire dans la lettre, qui s'appuie sur le décompte des morts de la guerre établi par le Hamas. "Nous ne pouvons plus attendre. À la suite de l'arrêt provisoire de la Cour internationale de justice (CIJ) dans l'affaire de la convention sur le "génocide" contre l'État d'Israël, l'embargo sur les armes n'est plus une nécessité morale, mais une obligation légale", poursuit la missive. L'action des parlementaires est soutenue par le fondateur de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le ministre espagnol Pablo Bustinduy et l'homme politique indien Jignesh Mevani. Au Royaume-Uni, 39 parlementaires ont signé la lettre, dont des députés travaillistes, du parti national écossais, indépendants et du parti social-démocrate et travailliste (SDLP).