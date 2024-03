A Moscou, le Hamas et le Fatah s'engagent à rechercher une "unité d'action" sur la question de l'après-guerre à Gaza

Les factions palestiniennes, dont le Fatah et le Hamas, ont déclaré vendredi qu'elles poursuivraient "l'unité d'action" face à Israël, après que des représentants se soient rencontrés lors de pourparlers organisés par la Russie.

La réunion de jeudi à Moscou a rassemblé le Hamas, le Jihad islamique, le Fatah et d'autres groupes palestiniens pour discuter de la guerre à Gaza et de la période d'après-guerre. Elle a eu lieu au lendemain de la démission du gouvernement de l'Autorité palestinienne, dirigé par le Fatah et basé en Cisjordanie.

Le Premier ministre sortant, Mohammad Shtayyeh, a appelé à un consensus intra-palestinien en annonçant sa démission. Les dirigeants arabes et occidentaux ont fait pression pour que des réformes soient apportées à l'Autorité palestinienne alors qu'ils discutent d'éventuels efforts de reconstruction. Vendredi, les factions palestiniennes représentées à Moscou ont affirmé qu'un "prochain dialogue" aurait lieu afin de les réunir sous la bannière de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Les pourparlers "constructifs" de jeudi ont abouti à un accord sur des points tels que la nécessité du retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et la création d'un État palestinien, selon le communiqué.