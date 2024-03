Les États-Unis vont larguer de l'aide humanitaire à Gaza par avion (Joe Biden)

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi que les États-Unis allaient bientôt larguer de l'aide humanitaire à Gaza, alors que la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver dans ce territoire.

S'exprimant aux côtés de la présidente italienne Giorgia Meloni avant leur rencontre à la Maison Blanche, Joe Biden a déclaré que le volume d'aide entrant dans la bande de Gaza était loin d'être suffisant, ajoutant qu'il souhaitait que des centaines de camions d'aide supplémentaires entrent dans la bande de Gaza.

AP Photo/Evan Vucci

Le président américain a affirmé qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que davantage d'aide parvienne à Gaza. "Nous allons nous joindre à nos amis pour effectuer des largages aériens", a-t-il affirmé. Parallèlement, Washington continuera à œuvrer en faveur d'une trêve entre Israël et le Hamas qui permettrait la libération des otages et l'acheminement d'une aide humanitaire plus importante à Gaza, a poursuivi M. Biden. Cette annonce intervient au lendemain d'une bousculade meurtrière autour d'un convoi d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Les largages aériens sont une source privilégiée d'acheminement de l'aide pour plusieurs pays, dont la Jordanie. Mais leur impact est limité, car il est difficile de contrôler l'endroit exact où l'aide atterrit. En outre, le volume de ces livraisons ne peut représenter qu'un ou deux camions, ce qui fait des convois terrestres une méthode de livraison bien plus efficace.