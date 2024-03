Le Nicaragua saisit la Cour mondiale d'une plainte contre l'Allemagne pour avoir aidé Israël

Le Nicaragua a saisi la Cour internationale de justice (CIJ) d'une plainte contre l'Allemagne pour avoir accordé une aide financière et militaire à Israël et pour avoir supprimé le financement de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui est en difficulté, a annoncé vendredi la plus haute juridiction de l'ONU.

Le Nicaragua a demandé à la CIJ, également connue sous le nom de Cour mondiale, de prendre des mesures d'urgence exigeant que Berlin mette fin à son aide militaire à Israël. La Cour fixe généralement une date d'audience pour toute demande de mesures d'urgence dans les semaines qui suivent l'introduction de l'affaire.

Selon le Nicaragua, l'Allemagne viole la convention sur le génocide de 1948 et la convention de Genève sur le droit de la guerre de 1949 dans les territoires palestiniens. Elle s'appuie sur la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël pour "génocide" présumé des Palestiniens de Gaza. L'Allemagne constitue, avec les États-Unis, l'un des plus grands exportateurs d'armes vers Israël.