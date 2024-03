De Zurich à San Diego en passant par Londres ou Paris, hausse des agressions antisémites ce week-end

La police zurichoise a annoncé dimanche le renforcement de la sécurité dans les institutions juives après qu'une attaque au couteau antisémite a laissé un juif orthodoxe dans un état grave.

La police de la plus grande ville de Suisse a déclaré que le quinquagénaire avait été "grièvement blessé" lors de l'attaque qui s'est produite tard dans la nuit et qu'un jeune Suisse de 15 ans soupçonné d'être l'auteur de l'agression avait été arrêté sur place. La police a affirmé avoir consulté diverses institutions juives de la ville après l'attaque et avoir décidé de renforcer la sécurité autour des institutions par "mesure de précaution". Selon le quotidien suisse "Le Temps", les incidents antisémites se sont multipliés en Suisse depuis les massacres du Hamas en Israël en octobre 2023. Même son de cloche à Paris, où un homme porteur d'une kippa et sortant d'une synagogue a été agressé le vendredi 1er mars, dans le 20e arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exhorté les préfets à renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et lieux de cultes. Aux Etats-Unis, le Dr Benjamin Harouni, jeune diplômé en médecine dentaire et juif persan, a été tué vendredi par un ancien patient "mécontent" le 29 février dans le cabinet qu'il dirigeait avec son père dans la région de San Diego.

Enfin, la police britannique mène actuellement une enquête après qu'un homme "visiblement juif" a été agressé verbalement dans une rame du métro londonien.

Un passager s'est approché d'un homme portant une kippa en lui affirmant : "Votre religion soutient le meurtre des musulmans". 69 % des Juifs britanniques déclarent qu'ils sont moins susceptibles de montrer des signes visibles de leur judaïsme, selon un dernier sondage. La police des transports britannique a lancé un appel à témoins pour l'incident qui s'est produit le 28 février.