"Ils empoisonnent les puits" : un ex-ministre français des Affaires étrangères provoque la polémique en évoquant la Cisjordanie

Hubert Védrine, ex-ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a provoqué dimanche la polémique après son passage dans l'émission le "Grand rendez-vous" sur Cnews-Europe 1 en évoquant la situation en Cisjordanie. "Le comportement des plus fanatiques des colons israéliens est absolument monstrueux. En Cisjordanie, des colons qui arrachent des oliviers, qui empoisonnent les puits, qui flinguent les gamins", a-t-il déclaré sur Cnews. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. "Hubert Védrine reprend la vieille accusation médiévale d'empoisonnement des puits par les Juifs. Pour le reste, le nombre de victimes juives du terrorisme palestinien en Judée-Samarie est bien plus important que celui des Palestiniens agressés par des habitants juifs", a réagi le journaliste Clément Weill-Raynal sur X (anciennement Twitter).

Interrogé également sur la guerre entre Israël et le Hamas, Hubert Védrine a estimé qu'Israël n'arrivera jamais "complètement à éradiquer le Hamas" dans la mesure où "ce système est autant politique que militaire" et a souligné l'importance de revenir sur la "voie d'un État palestinien".