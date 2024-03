Israël dénonce la décision de l’UE de rétablir le financement de l’UNRWA

Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé la décision prise par l’Union européenne la semaine dernière de rétablir une partie du financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, gelé à la suite de preuves que des employés ont participé au massacre du 7 octobre.

« Cette décision décevante donne une légitimité à la participation des employés de l’UNRWA aux activités terroristes et à la coopération avec le Hamas », a déclaré le ministère dans un communiqué. La déclaration note que l’UE rouvre le robinet avant une enquête de l’ONU sur les allégations israéliennes concernant l’UNRWA.

« Israël s’est engagé à transférer l’aide humanitaire à Gaza et à travailler avec d’autres agences des Nations Unies et d’autres acteurs, pour assurer la distribution de l’aide à la bande de Gaza », peut-on lire dans le communiqué. Dans un communiqué publié vendredi, la Commission européenne a déclaré qu’elle avait décidé de donner 50 millions d’euros à l’UNRWA après avoir « pris en compte les mesures prises par l’ONU et les engagements que la Commission exigeait de l’UNRWA ». Un montant supplémentaire de 32 millions d’euros est retenu en attendant l’achèvement des étapes décrites par l’UE, y compris les enquêtes et un audit européen.