Le neuroscientifique israélien Haim Sompolinsky remporte le "Brain Prize 2024"

Le Professeur Haim Sompolinsky de l’Université hébraïque de Jérusalem a reçu le "Brain Prize" pour l'année 2024, le plus grand et le plus prestigieux prix international pour la recherche sur le cerveau. Le prix est décerné chaque année par la Fondation Lundbeck du Danemark.

M. Sompolinsky, qui est également affilié à l’Université Harvard, est un physicien et pionnier dans le domaine des neurosciences théoriques et informatiques, en particulier dans l’étude de la dynamique des circuits neuronaux dans le cerveau. Ses recherches ont contribué de manière significative à comprendre comment les circuits neuronaux traitent et encodent l’information, cartographient le monde extérieur et participent à l’apprentissage et à la mémoire. M. Sompolinsky partage le prix annuel totalisant 1,3 million d’euros avec le Professeur Larry Abbott de l’Université de Columbia et le Prof. Terrence Sejnowski de l’Institut Salk, qui sont également largement reconnus pour leurs travaux révolutionnaires en neurosciences computationnelles et théoriques, qui applique la physique, les mathématiques et les statistiques comme outils pour étudier le cerveau et son fonctionnement.

Son Altesse Royale le roi Frederik de Danemark remettra les médailles du Prix Brain aux lauréats lors d’une cérémonie à Copenhague le 30 mai.